Digitalisierung 3D-Druck für Handwerker - Erstes „CraftLab“ in Betrieb

Das digitale Aufmaß fürs Haus, am Computer individuell angepasste Schienen für Gelenke und Muskeln, Produkte aus dem 3D-Drucker - all das können angehende Handwerksgesellen und Handwerksmeister künftig im „CraftLab“ der Handwerkskammer Schwerin lernen. Im Bildungszentrum der Kammer wurde am Mittwoch der „Innovationsraum“ für das Handwerk eröffnet, wie die Handwerkskammer und das Wirtschaftsministerium MV gemeinsam mitteilten.