Gullydeckel auf Straße bei Malliß gelegt: Auto beschädigt

Zweimal in kurzer Zeit haben Unbekannte Autofahrern in Westmecklenburg eine böse Falle gestellt. Sie legten Regeneinlaufdeckel aus Eisen mitten auf die Straße. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Malliß (dpa/mv). Unbekannte haben bei Malliß (Ludwigslust-Parchim) erneut einen Gullydeckel mitten auf die Bundesstraße gelegt und so einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen am Dienstag- und Montagabend und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust sagte. Beide Fälle ereigneten sich an derselben Stelle bei Dunkelheit auf der Bundesstraße 191 zwischen Malliß und Heiddorf.

Am Dienstagabend war ein 76 Jahre alter Autofahrer über den Gullydeckel gefahren und hatte dabei seinen Wagen beschädigt. Der Mann blieb unverletzt. 24 Stunden vorher war ein Taxi dort über einen auf der Fahrbahn abgelegten Gullydeckel - einen gitterartigen eisernen Regenwassereinlauf - gefahren. Der stabile Deckel riss dem Taxi die Ölwanne auf, so dass Öl auslief. Eine 23 Jahre alte Mitfahrerin im Taxi wurde verletzt.

Der Taxifahrer kam mit einem Schrecken davon. Das Taxi wurde schwer beschädigt und abgeschleppt, der Schaden wurde auf mindestens 8000 Euro geschätzt. Die Polizei hat andere Autofahrer aus der Region aufgerufen, verdächtige Beobachtungen zu melden.

