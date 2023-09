Dramatische Suche nach 95-Jähriger endet glücklich

Eine stundenlange Suche nach einer 95 Jahre alten Frau ist in Rastow (Ludwigslust-Parchim) glücklich ausgegangen. Die Seniorin war von einem Pflegeheim am Nachmittag als vermisst gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die erste Suche mit Spürhund und mehreren Streifenwagen in der Nähe blieb erfolglos. Deshalb wurde ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und eine Feuerwehr mit Drohnenausrüstung angefordert und der Suchradius erweitert. Nach weiteren Stunden konnte die Hubschrauberbesatzung die Gesuchte dank Wärmebildkamera am Abend orten. Die gehbehinderte Frau lag an einem Feldrand am Boden. Sie wurde von Medizinern untersucht und wurde dann zurück ins Pflegeheim gebracht. Rastow liegt nördlich der A24 nahe Ludwigslust.