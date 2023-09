Landesregierung sieht „Teilauflösung“ der Klimastiftung MV

Die Landesregierung bekommt die umstrittene Klimastiftung MV nicht wie erhofft beendet. Das hat der Landtag aber gefordert. Jetzt schlägt sie vor, die in der Umweltbildung munter weiter arbeitende Stiftung als „faktisch teilaufgelöst“ zu betrachten.

Schwerin (dpa/mv). Die rot-rote Landesregierung will die Diskussion über das vom Landtag geforderte Aus der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern beenden. Ein wesentlicher Punkt des Parlamentsauftrags vom März 2022 sei aus Sicht der Landesregierung erfüllt, heißt es einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Constanze Oehlrich. Die Abwicklung des Geschäftsbetriebs zum Fertigbau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 und die Streichung sämtlicher Bezüge zu Nord Sream 2 in der Satzung entsprächen einer „faktischen Teilauflösung“ der Stiftung. „Mit dieser umgesetzten faktischen Teilauflösung ist nach Einschätzung der Landesregierung ein wesentlicher Punkt des Landtagsauftrags umgesetzt worden.“

Das sieht Oehlrich anders. „Diese Argumentation hinkt gewaltig“, erklärte sie. „Der einhellig getroffene Landtagsbeschluss erstreckt sich ausdrücklich auch auf die übrigen Zwecke der Stiftung. Die Landesregierung wurde seinerzeit aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die Klimastiftung nicht fortbesteht, erinnerte sie. „Dies beruht darauf, dass die finanziellen Mittel der Stiftung zum überwiegenden Teil aus Russland stammen.“ Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine begannen die Bemühungen für eine Beerdigung der Stiftung. Deren Vorstand um den Vorsitzenden Erwin Sellering (SPD) will die Stiftung aber nicht auflösen und betreibt weiterhin Projekte zur Umweltbildung. Sie verweisen in dem Zusammenhang auch auf das Stiftungsrecht, das eine Auflösung einer Stiftung ausschließt, solange der Stiftungszweck erfüllt werden kann.

Die Stiftung war Anfang 2021 auf Beschluss des Landtags gegründet worden, um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 unter Umgehung von Sanktionsdrohungen der USA gegen beteiligte Firmen fertigstellen zu können. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags soll klären, wie groß der Einfluss der russischen Geldgeber von Nord Stream 2 auf die damalige SPD/CDU-Landesregierung bei der Stiftungsgründung war. Nord Stream 2, Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, hatte mit 20 Millionen Euro maßgeblich zur Finanzausstattung der Klimaschutzstiftung MV beigetragen.

Die ebenfalls oppositionelle CDU sieht im ganzen Umgang der Landesregierung mit der Klimastiftung eine „Schmierenkomödie“, wie der Abgeordnete Sebastian Ehleres sagte. „Die rot-rote Landesregierung rudert Monat für Monat ein Stück weiter zurück“, so Ehlers. „Erst wollte sie die Stiftung unbedingt auflösen, dann erklärte sie, das sei vorübergehend leider doch nicht möglich, jetzt heißt es, durch die Satzungsänderung habe sich das Thema weitgehend erledigt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern