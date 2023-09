Unbekannte legen Gullydeckel auf Straße: Frau verletzt

Unbekannte haben bei Malliß (Ludwigslust-Parchim) einen Gullydeckel mitten auf die Straße gelegt und so einen Taxi-Unfall verursacht. Bei dem Vorfall am Montagabend wurde eine Mitfahrerin im Taxi verletzt und das Fahrzeug stark beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Das Taxi war bei Dunkelheit zwischen Malliß und Heiddorf auf der Bundesstraße 191 gefahren und hatte den Deckel - einen gitterartigen eisernen Regenwassereinlauf - überfahren. Der Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon. Das Taxi sei an der Unterseite beschädigt worden und wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und hofft auf Hinweise zu diesem Vorfall.