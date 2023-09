Mann hilft bedrängter Frau und wird von Gruppe attackiert

Eine Gruppe junger Männer soll in Friedland bei Neubrandenburg einen Mann angegriffen und auf das am Boden liegende Opfer mehrfach eingetreten haben. Der Vorfall habe sich am Rande eines Stadtfestes in der Nacht zu Sonntag ereignet, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 51-jährige Geschädigte soll vorher mitbekommen haben, wie Männer aus dieser Gruppe eine Frau auf dem Fest belästigten und bedrängten. Der 51-Jährige habe die Anderen aufgefordert, dies zu unterlassen.