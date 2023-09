Saisonstart am Staatstheater: 32 Premieren geplant

Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin eröffnet die neue Spielzeit feucht-fröhlich in seiner kürzlich eröffneten neuen Spielstätte in Parchim. Das dort beheimatete Junge Staatstheater lädt am Samstag „Auf ein zweites Bier am Klavier“ in die Kulturmühle. Der von Ensemblemitgliedern gestaltete launige Liederabend gehörte in der Vergangenheit zu den Besuchermagneten. Im neuen Theater finden nun deutlich mehr Gäste Platz als in der alten Spielstätte. Ebenfalls am Samstag öffnet auch das Große Haus in Schwerin. Dort gastiert das Pantomime-Duo „Bodecker & Neander“ mit seinem „Festival der wortlosen Kunst“.

Schwerin (dpa/mv). Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin eröffnet die neue Spielzeit feucht-fröhlich in seiner kürzlich eröffneten neuen Spielstätte in Parchim. Das dort beheimatete Junge Staatstheater lädt am Samstag „Auf ein zweites Bier am Klavier“ in die Kulturmühle. Der von Ensemblemitgliedern gestaltete launige Liederabend gehörte in der Vergangenheit zu den Besuchermagneten. Im neuen Theater finden nun deutlich mehr Gäste Platz als in der alten Spielstätte. Ebenfalls am Samstag öffnet auch das Große Haus in Schwerin. Dort gastiert das Pantomime-Duo „Bodecker & Neander“ mit seinem „Festival der wortlosen Kunst“.

Wie das Staatstheater am Freitag weiter mitteilte, stehen in der Spielzeit 2023/2024 neben 32 Premieren und mehr als 40 Konzertaufführungen auch 19 Wiederaufnahmen und zahlreiche Gastspiele an beiden Standorten auf dem Programm. Der ersten Musiktheater-Premiere sehen Opern-Liebhaber schon mit Spannung entgegen. Am 8. September hebt sich im Großen Haus der Vorhang für Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“.

Das Schauspielensemble startet mit der Wiederaufnahme von „Leonce und Lena“ am 9. September. Drei Wochen später eröffnet „Die Orestie“ nach Aischylos den Premierenreigen der Schauspielsparte. Das zuletzt mehrfach für Aufsehen sorgende Ballett-Ensemble bringt am 13. Oktober mit dem dreiteiligen Ballettabend „Bach - Past, Present & Future“ seine erste Premiere auf die Bühne. Für die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin beginnt die Saison am 20. September mit dem Kinderkonzert „Die Mittagshexe“ von Antonín Dvořák. Die erste Sinfoniekonzert-Reihe bietet am 2., 3. und 4. Oktober unter anderem Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“.

