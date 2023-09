66-jähriger Autofahrer nach Sturz in Fluss schwer verletzt

Ein 66-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag samt Auto in den Fluss Zarow gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der Mann auf einer Brücke zwischen Ueckermünde und Altwigshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß das Auto gegen ein Bauelement, prallte nach links ab und überschlug sich. Fahrer und Wagen fielen daraufhin in den Fluss.