Ukrainischer Botschafter will sich auch Kritik stellen

Greifswald (dpa/mv). Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev will sich bei seinem Besuch in Vorpommern auch der Kritik von Bürgerinnen und Bürgern stellen. „Ich stelle mich bereit auch für kritische Fragen“, sagte er am Freitag bei einem Besuch der Universität Greifswald zusammen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Makeiev hob einen am Nachmittag geplanten Besuch Stralsunds und dort geplante Gespräche hervor. Solche Gespräche mit deutschen Bürgern seien ihm wichtig. Geplant war unter anderem ein Austausch im Stralsunder Rathaus.

Ein Beschluss der Stralsunder Bürgerschaft hatte im vergangenen Jahr Aufsehen erregt - danach sollte das Rathaus der Hansestadt für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland angeboten werden. „Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine haben die Menschen in unserem Land Angst vor einem 3. Weltkrieg. Dieser könnte sehr schnell zu einer nuklearen Katastrophe führen“, hieß es damals.

Friedensgespräche galten damals allerdings als unrealistisch, sowie direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auch derzeit wenig wahrscheinlich sind. Das Schweriner Innenministerium hatte den Beschluss als rechtswidrig eingestuft. Mit der Erklärung im Bereich der Außenpolitik habe die Stadt ihren Kompetenzbereich überschritten.

Schwesig und Makeiev besuchten am Freitag den Fachbereich der Ukrainistik der Universität Greifswald. Nach Aussage Schwesigs ging es bei Gesprächen mit Wissenschaftlern auch darum, wie das Wissen über die Ukraine breiter in die Bevölkerung getragen werden könne.

Zudem wolle sie mit Makeiev darüber sprechen, für welche ukrainische Region MV eine Partnerschaft übernehmen könne. Man wolle der Ukraine mit Hilfslieferungen und beim Wiederaufbau helfen. Deutschland stehe 18 Monate nach Russlands Angriff immer noch solidarisch hinter der Ukraine und unterstütze sein Land, sagte Makeiev.

