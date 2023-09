Marteria erneut zum Heimspiel im Ostseestadion

Fünf Jahre nach seinem ersten Konzert im Rostocker Ostseestadion lädt der aus der Hansestadt stammende Rapper Marteria zu einer Neuauflage. Zu den beiden Stadionkonzerten am Freitag und Samstag (jeweils 19.00 Uhr) werden den Veranstaltern zufolge jeweils etwa 30.000 Fans erwartet. Das Konzert 2018 war ein emotionales Heimspiel für den 40 Jahre alten Lokalpatrioten und glühenden Fan des FC Hansa Rostock, der im Ostseestadion zu Hause ist.

Das Konzert am Freitag war zusätzlich angesetzt worden, nachdem die Karten für das Samstagskonzert binnen einer Stunde ausverkauft waren. Kürzlich habe man in Abhängigkeit vom genauen Bühnenaufbau noch weitere Karten in den Verkauf geben können, hieß es von den Veranstaltern. „Aber da werden wir auf jeden Fall ausverkauft sein“, sagte eine Sprecherin mit Blick auf Samstag. Für Freitag sehe es ähnlich aus.

Für Marteria handele es sich um einen besonderen Event, allein weil er als deutscher Rapper ein Stadion bespiele. „Natürlich, es ist die Heimatstadt - das macht es noch mal besonders.“ Zwei Stadien in einer Stadt der Größe Rostocks zu füllen, „das ist schon enorm“, sagte die Sprecherin. Unterstützung erhält Marteria an beiden Abenden vom DJ-Duo Lexy & K-Paul.

