Landeschefin Schwesig mit ukrainischem Botschafter unterwegs

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist zusammen mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev einen Tag in Vorpommern unterwegs. Beide starten am Freitag (10.00 Uhr) mit einem Besuch des Fachbereichs der Ukrainistik der Universität Greifswald. Außerdem sind der Besuch eines Unternehmens sowie zwei Stationen in Stralsund geplant - darunter eine Gesprächsrunde im dortigen Rathaus. Im Juni hatte Schwesig Makeiev bei dessen Besuch in Schwerin Hilfe beim Wiederaufbau der Ukraine zugesagt. Ihr Bundesland stehe an der Seite der Ukraine.