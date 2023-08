Finanzhilfen für soziale Einrichtungen aus Härtefallfonds

Träger sozialer Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern können Landeshilfen zur Abfederung der gestiegenen Energiepreise bekommen. Anträge dafür sollen bis zum 30. September bei der jeweiligen Kommune eingereicht werden. „Möglich ist eine einmalige Zahlung von bis zu 5000 Euro“, teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin mit. Über die jeweilige Höhe der Finanzhilfe entschieden Landkreise und kreisfreie Städte nach Einzelfallprüfung.