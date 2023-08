Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit zum Sommerausklang in MV leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August in Mecklenburg-Vorpommern leicht gestiegen. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel am Donnerstag mitteilte, waren Mitte des Monats 62.500 Menschen ohne Job. Das waren 1000 mehr als im August 2022 und 2200 mehr als im Vormonat Juli. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,6 Prozent. Nach Einschätzung von BA-Regionalchef Markus Biercher widerspiegelt die Entwicklung die konjunkturelle Lage und die Unsicherheit bei Unternehmen und Verbrauchern.