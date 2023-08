Arbeitsagentur veröffentlicht Arbeitsmarktdaten für August

Trübe Konjunkturaussichten, fortbestehende Unsicherheiten und die übliche Sommerflaute schmälern die Hoffnungen auf eine spürbare Belebung am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Am heutigen Donnerstag veröffentlicht die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel die Daten für den Monat August. Fachleute gehen davon aus, dass es trotz der vielfachen Klage von Unternehmern über fehlende Arbeitskräfte erneut nur wenig Änderungen bei der Zahl der Erwerbslosen geben wird. Seit Monaten liegt diese im Land bei etwa 60.000. Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 7,4 Prozent. Das entsprach dem Vorjahresniveau.