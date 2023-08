Schulen MV in Bildungsvergleich abgerutscht: Kritik von Ministerin

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft bewertet seit 20 Jahren die Bildungssysteme in den Bundesländern. MV rutscht dort gerade ab. Eine erhebliche Schwäche wird etwa im Bereich IT konstatiert. Bildungsministerin Oldenburg zweifelt die Aussagekraft der Studie an.