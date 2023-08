Geue hofft auf Impulsgeber für digitalen Kulturwandel

Mecklenburg-Vorpommern kooperiert bei der Ausbildung von Fachinformatikern für die Finanzverwaltung mit Hamburg. Wie das Finanzministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte, werden die ersten beiden Studierenden aus Mecklenburg-Vorpommern zum 1. Oktober ein duales Bachelorstudium E-Government an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg aufnehmen. Dazu sei das Ministerium dem bestehenden Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule und dem Zentrum für Aus- und Fortbildung der Hansestadt Hamburg beigetreten. Zwei der pro Jahr angebotenen 36 Studienplätze seien somit für Studierende aus Mecklenburg-Vorpommern reserviert.