Erneute Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräume

Rostock (dpa/mv). Fahnder haben im Zusammenhang mit Betrugsermittlungen gegen einen 49 Jahre alten Mann im Landkreis Rostock erneut Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Dabei seien am Dienstag in Krakow am See mehrere Kartons mit ermittlungsrelevanten Dokumenten sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es seien mehr als 40 Beamte im Einsatz gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den 49-Jährigen hatte es bereits Anfang August Durchsuchungen in Rostock, Bentwisch, Teterow sowie Plau am See gegeben. Auch dabei war nach Polizeiangaben umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden.

Der 49-Jährige soll mit zwei anderen Verdächtigen Kunden und Geschäftspartner über Monate hinweg betrogen haben. Bereits im Mai dieses Jahres hatte das Amtsgericht Rostock den Mann wegen gewerbsmäßigen Betruges zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

