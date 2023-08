Lücken in der Lehrerschaft: Vermehrt Seiteneinsteiger

Der bundesweite Mangel an Pädagogen überschattet auch den Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern. Zwar seien mit Beginn des neuen Schuljahres 617 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt worden. Doch könne es an 11 der insgesamt 501 Schulen in öffentlicher Trägerschaft noch zu Schwierigkeiten bei der Absicherung des Pflichtunterrichts kommen, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin. Nach sechs Wochen Sommerferien hatte am Montag für die rund 164.600 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern das neue Schuljahr begonnen.