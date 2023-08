Unbekannter legt Giftköder aus: Junger Hund stirbt

Wegen eines auf der Wiese ausgelegten Giftköders ist in Neubrandenburg ein kleiner Hund gestorben. Das Gift sei wohl so stark dosiert gewesen, dass der acht Monate alte Bolonka Swetna schon auf dem Weg nach Hause deutlich schwächer wurde und wenige Minuten später starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weil nur wenige Tage zuvor in einem anderen Ortsteil der Stadt mit Stecknadeln präparierte Wurstköder gefunden wurden, warnte die Polizei nun Tierbesitzer vor den gefährlichen Fundstücken.

Hunde sollten am besten an der Leine geführt werden, damit die Besitzerinnen und Besitzer sie am Fressen der Köder hindern können. Wer die Köder ausgelegt haben könnte, war zunächst unklar. Zeugenhinweise werden bei der Polizeidienststelle Neubrandenburg oder im Internet entgegen genommen.

