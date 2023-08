Van Drongelen: „Beide Clubs bedeuten mir noch viel“

Hamburg. Innenverteidiger Rick van Drongelen freut sich auf das Duell seiner beiden Ex-Clubs Hamburger SV und Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga. „Beide Clubs bedeuten mir noch viel“, sagte der Niederländer der „Hamburger Morgenpost“ (Dienstag). „Aber ich war viel länger beim HSV. Deshalb sind die Gefühle für den Verein natürlich kräftiger.“

Van Drongelen spielte von 2017 bis 2021 beim HSV, von 2022 bis 2023 per Leihe in Rostock. Aktuell ist der 24-Jährige in der ersten türkischen Liga für Samsunspor aktiv. „Der HSV war meine erste Auslandsstation“, sagte van Drongelen. „Sie haben mir vertraut und ich habe viel gespielt.“ Für die Hamburger kam van Drongelen in 95 Pflichtspielen zum Einsatz. Für Rostock absolvierte er 23 Pflichtspiele. Die beiden Clubs treffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion aufeinander. Van Drongelens Wunsch für die Saison: „Der HSV geht hoch, Hansa bleibt drin.“

