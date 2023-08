Zerschossene Fensterscheiben: Verdächtiger ermittelt

Gnoien (dpa/mv). Nach anscheinend wahllosen Schüssen auf Fensterscheiben in Gnoien (Landkreis Rostock) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgestellt. Es handele sich um einen 18-jährigen Gnoiener, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auf richterlichem Beschluss seien bei einer Durchsuchung bei ihm eine Luftdruckwaffe und Munition sichergestellt worden. Eine der Taten habe der Mann eingeräumt. Zuvor hatte der „Nordkurier“ berichtet.

Ende Juni und Anfang Juli waren mehrere Scheiben in Gnoien von Schüssen zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Es waren Scheiben an einer Schulsporthalle und kurz danach an einer Schule. Auch hatte sich ein Betroffener gemeldet, bei dem eine Fensterscheibe in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus beschädigt wurde.

Zudem waren die Scheiben eines Nebengebäudes einer Gaststätte beschädigt worden. Das Restaurant gehört dem Bürgermeister Lars Schwarz (CDU), der auch Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in MV ist. Er hatte Anzeige erstattet.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zum Motiv und den übrigen Taten schweigt der Verdächtige laut Polizei. Ballistische Untersuchungen sollen weitere Erkenntnisse bringen.

