Polizei zieht Lkw-Fahrer mit 3,65 Promille aus dem Verkehr

Die Polizei hat einen stark betrunkenen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 24 aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer soll Zeugenaussagen zufolge am Samstag mit seinem Lkw-Gespann in Schlangenlinien zunächst in Richtung Berlin unterwegs gewesen sein, dann an der Anschlussstelle Hagenow abgefahren und wieder in Richtung Hamburg auf die Autobahn aufgefahren sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten entdeckten den Lastwagen wenig später auf dem Parkplatz Wittenburger Land Nord. Ein Atemalkoholtest bei dem 51 Jahre alten Fahrer ergab demnach einen Wert von 3,65 Promille. Er kam zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.