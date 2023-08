Sechs Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos nahe Wolgast

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße nahe Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Fünf Frauen wurden zudem leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 85-Jährige war demnach am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in Richtung Wolgast unterwegs, als er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß er frontal in ein entgegenkommendes Auto mit fünf Frauen. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Die fünf Insassen des zweiten Fahrzeugs verletzten sich leicht. Alle Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.