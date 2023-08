Bürgerentscheid: Keine Container-Unterkünfte in Grevesmühlen

In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) dürfen laut einem Bürgerentscheid keine Containerdörfer für Asylsuchende und Flüchtlinge auf stadteigenem Grund errichtet werden. In dem Entscheid am Sonntag votierten 91,4 Prozent der Teilnehmer gegen eine Verpachtung oder einen Verkauf städtischer Flächen an den Landkreis zur Errichtung von Container-Unterkünften. Das teilte die Stadt am Abend nach der Auszählung der Stimmen mit.

Grevesmühlen ist laut Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) zwei Jahre an das Bürgervotum gebunden. Private Flächen sind davon nicht betroffen, wie es hieß. Auch in Greifswald war im Juni per Bürgerentscheid festgelegt worden, dass keine stadteigenen Flächen für den Bau von Containerdörfern abgegeben werden dürfen.

Die Beteiligung an der Abstimmung in Grevesmühlen betrug den Angaben zufolge 46,5 Prozent. Von allen Abstimmungsberechtigten stimmten 42,5 Prozent mit „Nein“. Damit wurde das gesetzlich vorgegebene Mindestquorum von 25 Prozent erreicht, wie es hieß.

