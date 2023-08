Schwesig gratuliert ABC-Schützen zur Einschulung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den ABC-Schützen zur Einschulung gratuliert. „Ab heute seid ihr endlich Schulkinder. Es beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Eltern. Dafür wünsche ich alles Gute“, teilte Schwesig am Samstag zu einer Einschulungsfeier an einer Grundschule in Schwerin mit.

Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den ABC-Schützen zur Einschulung gratuliert. „Ab heute seid ihr endlich Schulkinder. Es beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Eltern. Dafür wünsche ich alles Gute“, teilte Schwesig am Samstag zu einer Einschulungsfeier an einer Grundschule in Schwerin mit.

Das Ende der Ferien und der Start des Schuljahres seien immer auch ein neuer Beginn. „Und so wollen wir weiter gemeinsam dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendliche eine gute Zukunft haben. Darum investieren wir als Landesregierung viel in Bildung und Erziehung.“ Das Land habe im vergangenen Jahr so viele Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wie nie zuvor.

