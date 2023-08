Innenminister: „Nehmen Sie Rücksicht auf die Kinder“

Vorsicht ab Montag auf den Straßen in MV: Die Schule beginnt wieder. Vor allem den Jüngsten fällt es schwer, in der komplexen Verkehrswelt zurecht zu kommen.

Schwerin (dpa/mv). Wenn am Samstag die Erstklässler ihre Schultüten bekommen haben und am Montag der Unterricht für alle rund 164.600 Schüler wieder beginnt, wird es auf den Straßen voller und auch gefährlicher. „Kinder können Verkehrssituationen oft nicht ausreichend wahrnehmen und vorausschauend handeln“, erklärte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag und appellierte, besonders aufmerksam, rücksichtsvoll und vorausschauend zu sein. Es falle Kindern noch schwer, ihre Aufmerksamkeit gleichzeitig auf verschiedene Dinge zu richten. Je jünger sie seien, desto schwerer falle es ihnen, in der komplexen Verkehrswelt zurechtzukommen.

Pegel kündigte verstärkte Verkehrskontrollen in der Nähe von Schulen an. Im vergangenen Jahr sind dem Ministerium zufolge 404 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren auf Straßen in Mecklenburg-Vorpommerns verunglückt, davon auf dem Schulweg 66. In 44 Fällen davon seien die Kinder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.

