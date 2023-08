IHK: Nachwuchssorgen bei Firmen im Nordosten besonders groß

Rostock (dpa/mv). Fehlender Nachwuchs ist nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock für Unternehmen im Nordosten ein besonderes Problem. In einer Mitteilung vom Donnerstag beruft sich die IHK auf die Ergebnisse der IHK-Ausbildungsumfrage 2023. Demnach gaben deutschlandweit 37 Prozent der Betriebe, die nicht alle Plätze besetzen konnten, an, dass ihnen keine einzige Bewerbung vorlag. In der Region der IHK zu Rostock sei der Anteil mit 62 Prozent „dramatisch größer“.

Bundesweit fänden 47 Prozent der Ausbildungsbetriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammern nicht genügend Auszubildende. Das sei ein Allzeithoch.

Nach Einschätzung von Klaus Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock, haben die besonderen Probleme im Nordosten auch damit zu tun, dass es hier überwiegend kleine und mittlere Unternehmen gibt. „Viele unserer Ausbildungsbetriebe bieten regelmäßig einen Ausbildungsplatz an, wenn der jeweils letzte Azubi ausgelernt hat, also alle drei Jahre. Gerade diese kleinen Betriebe können die Plätze in der Folge oft nicht mehr besetzen, weil sie nicht jedes Jahr auf dem Ausbildungsmarkt präsent sind.“

So erkläre sich auch, warum die IHK zu Rostock insgesamt eine steigende Zahl an Ausbildungsverträgen verzeichne, während sich bei den kleineren Unternehmen die Ausbildungssituation zuspitze.

„Viele Unternehmen strengen sich enorm an, Nachwuchskräfte zu finden und an sich zu binden“, versicherte Strupp. Die IHK zu Rostock vertritt nach eigenen Angaben 36 000 Unternehmen in Rostock, dem umliegenden Landkreis sowie dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Auch weiter im Südosten des Bundeslandes treiben Nachwuchssorgen die Firmen um. Am 8. September laden die IHK Neubrandenburg, die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern und die Stadt Neubrandenburg zur bisher größten gemeinsame Ausbildungsmesse.

