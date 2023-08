Vorpommern-Rügen Frau entdeckt ihr gestohlenes Auto: Betrunkener am Steuer

Kurz nach dem Diebstahl ihres Autos hat eine 48-Jährige in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) den Wagen entdeckt, als sie auf dem Weg zur Polizei war. Am Steuer saß ein Betrunkener, für den die Tat weitreichende Folgen hatte, wie die Polizeiinspektion Stralsund am Donnerstag mitteilte.