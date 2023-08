Mit dem Gasbrenner Unkraut bekämpft: Holzunterstand brennt

Ein Holzunterstand ist nach Gartenarbeiten in Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen in Flammen aufgegangen. Am Mittwochmittag hatte ein 81-Jähriger in seinem Garten mit einem Gasbrenner das Unkraut entfernt und die Reste in der Biotonne entsorgt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete. Das Feuer sei von der Tonne auf den Holzunterstand übergegriffen. Auch die Wand des angrenzenden Wohnhauses wurde durch das Feuer beschädigt.