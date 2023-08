Stromausfall nach Traktorkollision mit Strommast

Nach der Kollision eines Traktors mit einem Strommast ist am Mittwochvormittag in etwa 200 Haushalten in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und im benachbarten Neuhaus für rund eine Stunde der Strom ausgefallen. Das teilte der zuständige Energieversorger Wemag mit. Den Angaben zufolge war der Landwirt bei der Bodenbearbeitung gegen einen Mittelspannungsmast gefahren und hatte diesen dabei aus seiner Verankerung gerissen. Der Mann habe das Fahrzeug danach nicht verlassen und sei so glücklicherweise unverletzt geblieben, hieß es in der Mitteilung der Wemag.