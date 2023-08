Kommunen Kommunalverband fordert Verbesserungen an Besoldungsreform

Der Städte- und Gemeindetag in Mecklenburg-Vorpommern sieht bei der Besoldungsreform noch Nachbesserungsbedarf. „Dass die Bürgermeister der mittelgroßen und größeren Städte nicht von der Anpassung profitierten, bleibe als großer Kritikpunkt des Städte- und Gemeindetages weiterhin bestehen, hieß es von dem Kommunalverband am Mittwoch in Schwerin.