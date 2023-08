Geschichte Backhaus: in Rostock letzte große DDR-Altlast beseitigt

Durch die Aufarbeitung des Geländes eines ehemaligen Chemiehandels an der Warnow in Rostock ist nach Aussage von Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) die letzte große Altlast aus DDR-Zeiten im Nordosten beseitigt worden. Backhaus sprach am Mittwoch von „Produktionssünden der Vergangenheit“ unweit der Stelle, wo das Wasser des Flusses Warnow für die Trinkwasserversorgung der Hansestadt entnommen wird.