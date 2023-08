Im Busch versteckt nach Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Autofahrer ist bei Greifswald durch eine Dreißigerzone gerast, dann vor Polizisten geflüchtet und hat sich schließlich hinter einem Busch versteckt. Die Polizei hatte bei dem Wagen in einer Straße in Hinrichshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald 56 Stundenkilometer gemessen und wollte ihn daraufhin stoppen, wie sie am Dienstag mitteilte. Der 32-Jährige flüchtete jedoch vor den Einsatzkräften; zunächst im Auto und dann zu Fuß.