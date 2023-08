A19 südlich von Rostock von Mittwoch bis Donnerstag gesperrt

Die A19 südlich von Rostock wird zur Wochenmitte auf einem Abschnitt gesperrt - wegen des Aufbaus einer Behelfsbrücke. Ab Mittwoch 10.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr werde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage in Richtung Rostock gesperrt, teilte die Autobahn GmbH am Dienstag mit. Ab Mittwoch 18.00 Uhr darf dann auf diesem Abschnitt auch die Fahrbahn in Richtung Berlin nicht benutzt werden - ebenfalls bis Donnerstag 8.00 Uhr.

Kavelstorf (dpa/mv). Die A19 südlich von Rostock wird zur Wochenmitte auf einem Abschnitt gesperrt - wegen des Aufbaus einer Behelfsbrücke. Ab Mittwoch 10.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr werde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage in Richtung Rostock gesperrt, teilte die Autobahn GmbH am Dienstag mit. Ab Mittwoch 18.00 Uhr darf dann auf diesem Abschnitt auch die Fahrbahn in Richtung Berlin nicht benutzt werden - ebenfalls bis Donnerstag 8.00 Uhr.

Auch die Landesstraße 191 wird den Angaben zufolge an der Anschlussstelle Kavelstorf inklusive der Auf- und Abfahrt Richtung Rostock ab Mittwochmorgen gesperrt. Die Landesstraße soll am Montagmorgen (6.00 Uhr) wieder freigegeben werden, die Auf- und Abfahrt Richtung Rostock eine Woche später. Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Berlin bleibt während der gesamten Bauzeit erhalten.

Umgeleitet wird der Verkehr von der Anschlussstelle Laage über die B103 und L39 zur Anschlussstelle Dummerstorf - beziehungsweise für die Gegenrichtung umgekehrt.

Die stählerne Behelfsbrücke ist den Angaben zufolge 200 Tonnen schwer und mehr als 37 Meter lang. Sie soll in Einzelteilen angeliefert und mit einem Schwerlastkran installiert werden. Die bestehende Brücke aus dem Jahr 1973 weise erhebliche Schäden auf, hieß es. Bis der eigentliche Ersatzneubau fertig ist, werde es noch etwas dauern, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH.

