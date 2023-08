Bundesmittel für Transformation im Agrarsektor gefordert

Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), fordert vom Bund mehr Unterstützung für die Tierhaltung in Deutschland. „Ein klares Bekenntnis zur Tierhaltung in Deutschland hat es in den ersten zwei Jahren der laufenden Legislaturperiode aus Berlin nicht gegeben“, sagte der Politiker am Dienstag in Schwerin. Die Branche werde mit den hohen Investitionen und laufenden Kosten für bessere Ställe und mehr Tierwohl allein gelassen.