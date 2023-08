Landeszootag: Freier Eintritt für Kinder aus MV bis 14 Jahre

Zum Landeszootag am Dienstag (10.00 Uhr) locken viele Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern mit Aktionen und freiem Eintritt für Kinder aus MV bis zu 14 Jahren. Auch die Minister der Landesregierung gehen an dem Tag in den Zoo, so dass die dienstägliche Kabinettssitzung ausnahmsweise am Nachmittag statt am Vormittag stattfindet.

Schwerin (dpa/mv). Zum Landeszootag am Dienstag (10.00 Uhr) locken viele Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern mit Aktionen und freiem Eintritt für Kinder aus MV bis zu 14 Jahren. Auch die Minister der Landesregierung gehen an dem Tag in den Zoo, so dass die dienstägliche Kabinettssitzung ausnahmsweise am Nachmittag statt am Vormittag stattfindet.

Agrarminister Till Backhaus eröffnet zusammen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) den Zootag in Schwerin. Er lobte die Einrichtungen als wichtige außerschulische Lernorte. Jährlich besuchten rund drei Millionen Menschen die Zoos und Tiergärten im Nordosten, darunter rund 60.000 Schülerinnen und Schüler. Auch für den Fortbestand vieler Tierarten seien die Zoos unerlässlich, betonte Backhaus. Am Landeszootag beteiligen sich den Angaben zufolge 17 Tiergärten in MV.

