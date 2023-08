Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Ein Radfahrer hat bei einem Verkehrsunfall in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Montag mitteilte, war der 50-jährige Radfahrer mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammengeprallt, der gerade aus der Einfahrt zu einem Fischereibetrieb kam. Der Radfahrer musste wegen schwerer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, die Insassen des Autos blieben unverletzt.