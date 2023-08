Auto fährt auf haltenden Bus auf: Pkw-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf Rügen ist am Samstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 43-Jährige habe zu spät bemerkt, dass ein Linienbus auf der Fahrt von Poseritz nach Stralsund anhalten wollte, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer fuhr an der Haltestelle nahe der Ortschaft Benz auf den Bus auf. Der 43-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Busfahrer und seine fünf Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen, hieß es. Die Straße war anderthalb Stunden voll gesperrt.