Hansa Rostock verliert 1:2 gegen Hannover 96

Rostock (dpa/mv). Es bleibt dabei: Hannover 96 gehört nicht zu den Lieblingsgegnern des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga. Die 1:2 (0:1)-Heimniederlage am Samstag verlängert die Sieglosserie der Mecklenburger gegen die Niedersachsen. Den letzten Heimsieg des FC Hansa gegen die 96er hatte es im Jahr 2004 gegeben.

Kurios: Alle drei Treffer erzielten die Gäste. Phil Neumann hatte Hannover in der 22. Minute in Führung gebracht und per Eigentor in der 58. Minute auch für den Ausgleich gesorgt. Cedric Teuchert erzielte per Handelfmeter in der 87. Minute den Siegtreffer der Niedersachsen.

„In der 2. Liga entscheiden Kleinigkeiten. In den letzten Spielen hatten wir sie auf unserer Seite - heute nicht“, sagte Hansa-Coach Alois Schwartz. Einen großen Vorwurf wollte der 56-Jährige seinem Team nicht machen: „Ich denke, wir haben es gar nicht so schlecht gemacht. Aber wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen.“

Hansa begann vor 25.700 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion aggressiv, ließ aber in vielen Situationen die Präzision vermissen. Die Hannoveraner Führung resultierte aus einem schweren Fehler von Hansa-Schlussmann Markus Kolke. Der 33-Jährige, der beim Pokalsieg gegen FSV Frankfurt im Elfmeterschießen drei Schüsse abgewehrt hatte, unterschätzte eine Hereingabe des aufgerückten Neumann.

In der zweiten Hälfte war es wieder Neumann, der eine Flanke von Nico Neidhart völlig unbedrängt in das eigene Tor köpfte. Hansa nutzte den Aufwind. Die große Chance zur Führung vergab Svante Ingelsson, der den Ball an die Latte lupfte (72.). Nach Betrachtung der Videobilder entschied Schiedsrichter Florian Exner nach einem Handspiel von Neidhart auf Elfmeter, den Teuchert verwandelte. In der Schlussphase sicherte Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler mit starken Paraden den ersten Saisonsieg der Gäste.

Am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) steht für die Mecklenburger dann das nächste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast im Ostseestadion ist dann der Aufsteiger VfL Osnabrück.

