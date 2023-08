Extra-Züge sollen im Nordosten für etwas Entlastung sorgen

An den kommenden Wochenenden sollen im Nordosten Entlastungszüge die Situation für Bahnreisende etwas verbessern. Hintergrund sind ein erwartetes hohes Passagieraufkommen und anstehende Bauarbeiten. Zwei Züge sollen auf der Strecke zwischen Berlin und Stralsund extra eingesetzt werden, bestätigte am Freitag ein Sprecher des Schweriner Wirtschaftsministeriums. Sie sollten aber auch als Ausweichmöglichkeiten angesichts anstehender Sperrungen wegen Bauarbeiten dienen. Die Züge sollen demnach ab Ende August fahren. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.

Zuletzt waren Züge etwa aus Richtung Berlin an die Ostsee teilweise überfüllt gewesen, so dass sie an einigen Bahnhöfen keinen Halt mehr machten. Nach Aussage des Sprechers ist der Effekt des neuen Deutschlandtickets deutlich zu spüren. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 seien auf einigen Regionalzugstrecken in MV teilweise doppelt so viele Menschen unterwegs.

Dem NDR-Bericht zufolge soll es im kommenden Jahr zwischen Berlin und Rostock, aber auch weiter nach Binz auf Rügen zusätzliche Verbindungen geben.

