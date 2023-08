Entspannte Ankunft: Zwei neue Luchse im Güstrower Wildpark

Güstrow (dpa/mv). Der Wildpark-MV Güstrow hat zwei neue Mitbewohner: Die Luchse „Frei“ und „Freke“ kamen am Donnerstag mit einem Transport aus Norwegen an. „Eine solche Fahrt ist für Tiere immer auch mit Stress verbunden. Aber die beiden waren völlig entspannt“, freute sich Tierparkleiter Klaus Tuscher.

Die dreijährigen männlichen Tiere kommen aus dem Langedrag Natur-Park bei Oslo und werden nun zunächst vier Wochen im Quarantäne-Gehege verbringen. Der Langedrag Natur-Park habe viele Gemeinsamkeiten mit dem Wildpark wie etwa die riesigen Freigehege, so Tuscher. Die Norweger hätten die Tiere kostenlos abgegeben.

Insgesamt gibt es nun sieben Luchse in dem Park, darunter drei Altluchse und seit Kurzem auch zwei Weibchen. Die Artgenossen können sich mit den zwei Neulingen schon am Zaun vertraut machen. Wenn alles gut gehe, sei in etwa einem Monat eine Zusammenführung in dem über einen Hektar großen Luchsgehege geplant. Sollte sich dann Nachwuchs einstellen, gibt es Pläne, dass Luchse aus Güstrow an einem Auswilderungsprogramm in Polen teilnehmen.

