Ministerin sieht künftigen Fachkräftebedarf in Kitas gedeckt

Schwerin (dpa/mv). Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sieht den Bedarf an Arbeitskräften in der frühkindlichen Bildung in der Zukunft gedeckt. „Wir bilden in den frühpädagogischen Berufen über Bedarf aus“, betonte sie am Mittwoch in Schwerin. Anderslautende Aussagen weise sie zurück.

Ihren Angaben zufolge schließen etwa 1000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr die Ausbildung ab, hinzu kämen noch etwa 700 Sozialassistentinnen und -assistenten. Die Ministerin wies auch auf weitere Maßnahmen hin, wie die erhöhte Zahl der Ausbildungsplätze bei Erziehern für Kinder von 0 bis 10 Jahren.

Die Landesregierung wolle mit einer Fachkräfteinitiative zudem weitere junge Menschen für den Bereich gewinnen. „Wir müssen alles dafür unternehmen, dass Fachkräfte in der Kindertagesförderung gute Arbeitsbedingungen haben und in den Kitas in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten möchten“, so die Linken-Politikerin. Hierzu soll es im kommenden Schuljahr auch eine Befragung der Auszubildenden geben.

