Berufungskammer erhöht Strafe für Kinderpornografie-Täter

Das Landgericht Neubrandenburg hat in einem Berufungsprozess eine zweijährige Bewährungsstrafe für einen pädophilen Straftäter aufgehoben und in eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren umgewandelt. Damit folgte die Kammer am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte Berufung gegen das Strafmaß im Urteil des Amtsgerichtes Neubrandenburg vom Januar 2023 eingelegt. Der 50-Jährige hatte mehrfach gestanden, seit 2015 mehr als 140.000 kinder- und jugendpornografische Bild- und Videodateien aus dem Internet gespeichert und zum Teil auch weitergeschickt zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.