Landtag Drese: Warnow-Klinik in Bützow bleibt versorgungsrelevant

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat nach Gesprächen mit dem Sozialausschuss des Landtags am Dienstag in Schwerin betont, dass das Krankenhaus in Bützow versorgungsrelevant für die Region sei und nach der Insolvenz weiter auf Unterstützung des Landes vertrauen könne. Ihr Ministerium sei im engen Austausch mit der Insolvenzverwalterin, der Stadt und dem Landkreis.