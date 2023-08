Hafthaus B der JVA Bützow wird saniert: 19,4 Millionen Euro

In der zwischen 1835 und 1839 errichteten Justizvollzugsanstalt Bützow laufen die Sanierungsarbeiten des denkmalgeschützten Hafthauses B. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2024 beendet sein, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Für die Grundinstandsetzung wurden rund 19,4 Millionen Euro veranschlagt.

Das Hafthaus bietet künftig Platz für 63 Insassen in Einzel- und Doppelhafträumen. Sämtliche Hafträume sollen über separate Sanitärbereiche verfügen, die jeweils mit Dusche, WC und Waschtisch ausgestattet werden. Die JVA Bützow gehört zu den ältesten Haftanstalten in Deutschland.

Am Mittwoch wollen sich Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) und Finanzminister Heiko Geue (SPD) vor Ort über die Bauarbeiten informieren. „Neben der Sanierung der denkmalgeschützten Bereiche stehen Neubauten von Werkstätten und einer Sporthalle an. In einigen Jahren wird Bützow die modernste Anstalt unseres Landes sein“, betonte Bernhardt.

