Shepley an Krebs erkrankt: Mandate ruhen

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Anne Shepley lässt wegen einer Krebserkrankung ihre politische Arbeit vorerst ruhen. Bis zum erfolgreichen Abschluss der medizinischen Behandlung werde sie ihre Mandate auf Landes- und Kreisebene nicht ausüben, teilte die 44-Jährige in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung mit. „Die Diagnose Brustkrebs ist ein Schock, der deine Welt abrupt still stehen lässt“, heißt es in der Mitteilung wörtlich. Gespräche mit den behandelnden Ärzten hätten sie aber zuversichtlich gestimmt, die Krankheit besiegen zu können. Die Gesundheit stehe nun für sie im Vordergrund.