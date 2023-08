Fast 500.000 Euro Schaden bei Feuer: Brandstiftung?

Nach dem Großbrand einer 40 Meter langen und mit Stroh gefüllten Lagerhalle in Klinken (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Da die riesige Scheune auch mit einer Solaranlage auf dem Dach bestückt war, wird der Schaden auf knapp 500.000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Das Feuer war am Samstagmorgen ausgebrochen und ist den Angaben nach inzwischen gelöscht.