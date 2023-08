Brand eines Sperrmüllhaufens verursacht 30.000 Euro Schaden

Die Flammen eines brennenden Sperrmüllhaufens haben in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) die Hauswand eines Wohnhauses beschädigt und einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich 20 Hausbewohner - nach Ende der Löscharbeiten konnten diese in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.