Volksfest und Böllerschüsse bei der Hanse Sail

Rostock (dpa/mv). Das Windjammer- und Traditionsseglertreffen Hanse Sail geht an seinem vorletzten Tag am Samstag mit einem großen Programm auf See und an Land weiter. Von 10.00 bis 12.00 verschaffen sich Kanoniere am Gehlsdorfer Ufer Gehör. Mit viel Lärm und Rauch begleitet das Salutschießen die auslaufenden Traditionssegler.

In Warnemünde liegt das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“, am Kai. Direkt dahinter ist das 111 Meter lange Segelschulschiff der indonesischen Marine, „Bima Suci“, das von 10.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden kann. Insgesamt sind mehr als 100 Traditionsschiffe in diesem Jahr bei der Sail - darunter Schoner, Koggen, Rahsegler und Barken.

An Land wurden 15 Show-Bühnen aufgebaut. Bis Sonntag werden Hunderttausende Besucher bei dem maritimen Volksfest in Rostocker Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde erwartet.

