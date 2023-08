Schwartz vor Duell mit FSV Frankfurt: „Schon kurios“

Im DFB-Pokal treffen mit Fußball-Zweitligist Hansa Rostock und Regionalligist FSV Frankfurt zwei Last-Minute-Sieger aufeinander. „Ist schon kurios, dass man innerhalb von drei Tagen zwei solche Spiele sieht“, sagte Rostocks Trainer Alois Schwartz am Freitag. Frankfurt hatte am Dienstag ein 1:3 gegen Schott Mainz mit drei Treffern in der Nachspielzeit zu einem 4:3 gedreht. Rostock hatte am Samstag durch zwei Tore in der Nachspielzeit 2:1 gegen die SV Elversberg gewonnen.